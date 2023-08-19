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Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 15 Ağustos'ta benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına 18 Ağustos'tan itibaren 1 lira 52 kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira zam yapılması bekleniyor. İşte 19 Ağustos 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...