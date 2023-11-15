Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam yolda... 15 Kasım 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına zam yolda... 15 Kasım 2023 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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Benzin ve motorin fiyatları 15 Kasım Çarşamba günü başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi en son motorin fiyatlarında indirime gidilmişti. Brent petrol fiyatlarında kaydedilen yükseliş sonrası gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrildi. İşte 15 Kasım akaryakıt fiyat listesi...