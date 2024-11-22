Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine gelen indirimin ardından, akaryakıt fiyatlarında tabele tekrar değişiyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Peki, 22 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, motorine zam mı geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...