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Benzine büyük zam yolda! 2 Temmuz 2023 güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları

Benzin fiyatları, döviz kurundaki ve brent petrol fiyatındaki yükselişten etkilenmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde LPG'ye gelen zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir son dakika haberi daha geldi. Gelen bilgiye göre; benzin fiyatlarına büyük bir zam bekleniyor. İşte, 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG, motorin litre fiyatı...

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  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatlarına hem de benzin fiyatına üst üste zam yapıldı. Haziran'da mazot fiyatı toplamda 4,37 TL artarken; benzin litre fiyatı ise 3,36 TL yükselmişti. Bu bağlamda akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıktı. Gelen son haberlere göre ise benzine bir zam daha bekleniyor. İşte, 2 Temmuz 2023 güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı...
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    BENZİNE ZAM YOLDA!

    2 Temmuz 2023 Pazar gece yarısından itibaren benzine 2,11 TL zam gelmesi bekleniyor.
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    LPG'YE ZAM GELDİ!

    Son olarak Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam geldi.
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 24,01 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,06 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,53 TL

    Motorin fiyatı: 24,37 TL

    LPG fiyatı: 11,46 TL
  • Araç sahipleri DİKKAT! Benzine büyük ZAM yolda! 2 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 24,52 TL

    Motorin fiyatı: 24,40 TL

    LPG fiyatı: 11,32 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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