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        Haberler Gündem Araç sahipleri dikkat: Benzine yeni zam geldi! 16 Ağustos 2023 Salı akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar oldu?

        Araç sahipleri dikkat: benzine zam geldi! İşte 16 Ağustos LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. İşte 16 Ağustos akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 00:15
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        Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Son akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi. 15 Ağustos gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam yapıldı. Benzin zammının ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 38 lira sınırına ulaştı. İşte 16 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları...

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        SON ZAM MOTORİNE YAPILMIŞTI

        11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

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        BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

        16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam geldi.

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        BENZİN FİYATLARI 38 TL SINIRINA GELECEK

        Akaryakıt zammı sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 38 TL sınırına yaklaşacak. Benzin zammı sonrası benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aşacak.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.23 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.34 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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