Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor... 13 Eylül 2023 Çarşamba güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor... 13 Eylül 2023 Çarşamba güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Motorin fiyatlarına zam geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu. 81 ilde tabelalar değişirken başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde merak ediliyor. Merak edenler için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını haberimizde derledik. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul 13 Eylül motorin fiyatları...