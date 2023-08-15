Araç sahipleri dikkat: benzine zam geliyor! 15 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahipleri dikkat: benzine zam geliyor! 15 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Son akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini üzecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi. 15 Ağustos gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde zam yapılması bekleniyor. Olası benzin zammının ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 38 lira sınırına ulaşması bekleniyor. İşte 15 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları...