19 Temmuz'da yapılan 96 kuruşluk benzin indirimi sonrasında motorin fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Brent petrolde yaşanan hareketli grafik ile güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, "Bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 25 Temmuz Pazartesi güncel İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa akaryakıt fiyatları...