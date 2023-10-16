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        Haberler Gündem Araç sahipleri dikkat: Motorine zam yolda! 16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı

        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam yolda! 16 Ekim 2023 motorin, LPG, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre; motorine zam yolda. İşte, 16 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:43
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        Peş peşe yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Motorin fiyatlarına zam geliyor. İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Uzmanlar, çatışmanın bölgeye yayılması durumunda yılın geri kalanında beklenen arz açığının daha da derinleşeceğini belirtiyor. İşte, 16 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı...

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        MOTORİNE ZAM GELİYOR

        Brent petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da ilk zam haberi geldi.

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

        Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda önce motorine; daha sonra benzine 2 liranın üzerinde indirim gelmişti.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,51 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,28 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,56 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,33 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,17 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,90 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,27 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,05 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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