AZAMİ PRİMLERİ 1 MAYIS İTİBARIYLA UYGULANACAK!

1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin yüzde 5 artırımlı olması kararlaştırılırken; 1 Mayıs'tan itibaren aylık azami fiyat artışı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değiştirildi. Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık durumunda yüzde 50'ye kadar indirim, hasar durumlarında ise primlerde yüzde 200 artırım öngörüldü.