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Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan zorunlu trafik sigortası kararı ile hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında güncelleme yapıldı. Elektrikli araçlarda ise zorunlu trafik sigortası primlerinde indirim uygulanacak. İşte 2023 Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları detayları...

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HABERTURK.COM / DHA
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu trafik sigortası primlerinde hasarsızlık indirimi ve hasar artırım oranları değiştirildi. Düzenleme ile hasar durumlarında ise yüzde 200'e kadar artırım ve hasarsızlık durumunda %50'ye kadar indirim öngörüldü. İşte 2023 Zorunlu trafik sigortasında yeni haklar...
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    TRAFİK SİGORTASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

    Resmi Gazete’nin 4 Nisan sayısında yayımlanan karara göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    HASAR ARTIRIM ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

    Zorunlu trafik sigortası primlerinde hasarsızlık indirimi ile hasar artırım oranları değiştirildi. Hasarsızlık durumunda yüzde 50'ye kadar indirim, hasar durumlarında ise yüzde 200'e kadar artırım öngörüldü. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 10 indirim uygulanabilecek.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    SİGORTA PRİMLERİNDE YÜZDE 20'YE KADAR İNDİRİM!

    Resmi Gazete'de, zorunlu trafik sigortası tarife uygulamalarına ilişkin yönetmelik değişikliği yayımlandı. Buna göre; kaza sonrası hasarın giderilmesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların kullanımı halinde sigorta primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    SİGORTA ŞİRKETİNE TAHAKKUK EDEN PRİM EN AZ 250 TL

    Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim en az 250 TL olarak belirlendi. Bu primin 200 TL'sinin acente komisyonu olması öngörüldü. 
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    AZAMİ PRİMLERİ 1 MAYIS İTİBARIYLA UYGULANACAK!

    1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin yüzde 5 artırımlı olması kararlaştırılırken; 1 Mayıs'tan itibaren aylık azami fiyat artışı ise yüzde 2 olarak belirlendi. Hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değiştirildi. Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık durumunda yüzde 50'ye kadar indirim, hasar durumlarında ise primlerde yüzde 200 artırım öngörüldü.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÜZDE 10 ÖZEL PRİM İNDİRİMİ

    Yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, yüzde 100 elektrikli araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası fiyatlaması aşamasında pozitif bir ayrışma yapılarak yüzde 10 prim indirimi uygulaması getirildi.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

    Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.
  • Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası priminde hasarsızlık oranları değişti!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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