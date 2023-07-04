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Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde LPG'ye gelen 66 kuruşluk zammın ardından, "benzine ve motorine zam gelir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin araç sahiplerini üzecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam ve indirim gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3,36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4,37 TL zamlandı. Peki, "Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek, benzine zam mı geldi?" İşte 4 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları...
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    BENZİNE ZAM GELDİ!

    3 Temmuz 2023 Pazartesi gece yarısından itibaren benzine 2,11 TL zam geldi.
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    LPG'YE ZAM GELDİ!

    Son olarak Dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruş zam geldi.
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 26,64 TL

    Motorin fiyatı: 24,37 TL

    LPG fiyatı: 11,46 TL
  • Araç sahipleri dikkat zam geldi! 4 Temmuz 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 26,68 TL

    Motorin fiyatı: 24,40 TL

    LPG fiyatı: 11,32 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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