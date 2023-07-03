Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam ve indirim gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Haziran ayında benzinin litre fiyatı 3,36 TL yükselirken, mazotun fiyatı ise toplamda 4,37 TL zamlandı. Peki, "Benzine ve motorine zam ne zaman gelecek, benzine zam mı geldi?" İşte 3 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları...