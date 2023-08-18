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        Haberler Gündem Araç sahiplerini sevindirecek haber: motorin indirimi yolda! 18 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

        Araç sahiplerini sevindirecek haber: motorine indirim geldi!

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrolde yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 18 Ağustos itibarıyla indirim geldi. İşte 18 Ağustos 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 00:24
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        Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruş zam yapılırken İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 TL sınırına geldi. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim geldi. İşte 18 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

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        BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

        16 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.

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        BENZİN FİYATLARI 38 TL SINIRINA ULAŞTI

        Som akaryakıt zammı sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 38 TL sınırına yaklaştı. Benzin zammı sonrası benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de ise 38 lirayı aştı.

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

        18 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına indirim bekleniyor.

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        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        11 Ağustos Cuma günü motorin fiyatlarına 1 lira 80 kuruş zam gelmişti.

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi.

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        AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        İstanbul Anadolu yakasında 38,32 TL'ye satılan motorinin litre fiyatının akaryakıt indirimi sonrasında 36,8 liraya düşmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.81 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.71 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.87 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.32 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.05 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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