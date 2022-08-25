İlan siteleri 15 Eylül'den itibaren denetlenecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarında getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

16 Ağustos tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışının ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabileceği hatırlatılan açıklamada "Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

15 Eylül'den itibaren ise Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak

Yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacak.