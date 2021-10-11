Araç sürücüsü, otomobiline giren kediyi sahiplendi

Trakya ve Çanakkale için yağmur uyarısı

AA

Çocuklarının okuluna gitmek için otomobiline binen Özlem Yalçın, kedi sesi duyunca araçtan indi.

Yalçın'ın durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri aracın bulunduğu yere gelerek çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatte kaputun keçesinin altından çıkarttığı kedi, yarası bulunduğu için veterinere götürüldü.

Kediyi sahiplenen Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin onu kurtarmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Yalçın, "Şu an çok mutluyuz. Kediyi sahiplendik. Evimize götüreceğiz. Veteriner hekimi evimize çağırıp, hayvanın tedavisinin yapılmasını sağlayacağız." dedi.