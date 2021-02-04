Aracı ittirilerek yerinden oynatılan kişi, kazı yapan firma çalışanlarından şikayetçi oldu

AA

Üsküdar'daki Bulgurlu Mahallesi'nde yaşayan sağlık memuru Özay Büyükkaya, polis merkezine başvurarak "mala zarar verme" suçundan şikayette bulundu.

Şikayetinde 2 Şubat'ta aracını evinin önünde park ederek işe gittiğini belirten Büyükkaya, akşam eve döndüğünde ise aracının yerinden hareket ettirilmiş halde bulduğunu söyledi.

Büyükkaya, otomobilinin sol ön lastik üstü kaportanın kapı aralığından zarar gördüğünü ve sol ön kapının da açılmadığını anlatarak, "Sol ön kaputta göçme oluşmuştur. Sağ ön çamurlukta dışa doğru açılma oluşurken sol ön yanda bulunan sinyalin de yerinden çıktığını fark ettim." dedi.

- "Aracımda maddi hasar meydana getirmişler"

Apartmanlarına ait güvenlik kamera kayıtlarında bir telekomünikasyon şirketine bağı çalışan işçilerin arabasını zorlayarak ittirip yerinden kaydırdıklarını ve orada çalışma yaptıklarını gördüğünü belirten Büyükkaya, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Şahsıma ait olan bu aracı benden hiçbir izin almadan yerinden kaldırmışlar ve aracımda maddi hasar meydana getirmişlerdir. Aracımda maddi hasara sebebiyet veren firma çalışanlarının tespit edilmesi halinde davacı ve şikayetçiyim."

Emniyete, olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını sunan Büyükkaya, ayrıca aracında meydana gelen hasarları gösteren fotoğraf ve videoları da delil olarak teslim etti.

- Güvenlik kamerasınca kaydedildi

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir apartmanın önünde park halinde bulunan beyaz aracın, firma çalışanlarınca ittirme ve kaldırma işlemiyle yerinden oynatıldığı görüldü.

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde ise, hareket ettirilerek yeri değiştirilen aracın hemen yanında bir grup işçinin kazı çalışması yaptıkları anlar yer alıyor.