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        Aracı parçalandı! Burnu bile kanamadı

        Tekirdağ'da otomobil sürücüsü Mustafa Demirez, kontrolünü kaybettiği aracıyla bariyerlerin altına girdi. Demirez araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:52
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        Aracı parçalandı! Burnu bile kanamadı
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        Tekirdağ'da meydana gelen kaza, Çorlu ilçesinde saat 08.30 sıralarında yaşandı.

        DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü Mustafa Demirez, seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol ayrımındaki bariyerlerin altına girdi.

        Feci kazada otomobil zarar görürken, Demirez yara almadan kurtuldu.

        KAZA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza anı, çevredeki sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        MUCİZEVİ KURTULUŞ SONRASI KONUŞTU

        Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Demirez, "Bu yola girecektim bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere vurdum. Cenabıhak'ın hikmeti işte, ne diyelim verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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        #Tekirdağ
        #haberler
        #Kaza
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