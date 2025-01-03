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        Aracı yanarken videoya çekti

        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:21
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        İHA'nın haberine göre; Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak müdahale etmeye çalıştı.

        Aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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