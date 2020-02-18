Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Aracın arkasına zincirle bağlanan "Güçlü" tedaviye alındı

Büyükçekmece'de sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlanan köpek, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

'Güçlü' tedavi altına alındı
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Eskica-Çakmaklı Yolu üzerinde sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlandığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edilen köpeğe Büyükcekmece Belediyesi sahip çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan ve "Güçlü" adı verilen köpeğin pati ve gövdesinde bulunan yaralara pansuman yapıldı.

"DURUMU DAHA DA İYİYE GİDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sokak hayvanlarına yapılan eziyetler karşısında kayıtsız kalınmaması gerektiğinin belirterek, "Barınağımızın yeni üyesi Güçlü'ye gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekimlerimizin gözetiminde tedavi devam ediyor ve her geçen gün durumu daha da iyiye gidiyor. Hayvanlara yapılan eziyeti kınıyorum. Bu vicdansızlığı yapanlar mutlaka cezasını çekmeli." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bir köpeğin sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlandığı ve olaya ilişkin çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandığı iddiası üzerine çalışma başlatmış, adrese giden ekipler, aracın arkasına bağlanmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edilen köpeği veterinere teslim etmişti.

Ekipler, Güçlü'nün zincirle bağlandığı aracın alt kısımlarında kan olduğunu tespit etmişti.

Şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Gezi Parkı davasında karar! Kavala için tahliye
GÜNDEMGezi Parkı davasında karar! Kavala için tahliye
Bahçelievler'deki ağır hasarlı 2 binanın yıkımı gerçekleşti!
GÜNDEMYıkılmadan yıktılar!
Son dakika! İYİ Parti'deki istifalar siyaset gündemini hareketlendirdi - Haberler
GÜNDEMİYİ Parti istifaları kulisleri hareketlendirdi!
Osman Kavala kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Kavala'nın kısaca hayatı
GÜNDEMOsman Kavala kimdir?
Yol verme kavgasında otobüs şoförünü sopayla darbetti
GÜNDEMYol verme kavgasında sopalı dehşet!
Saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında
GÜNDEMSaros Körfezi'nde köpekbalığı görüldü!
Son dakika eşini öldürdü! Eş katilinden şaşırtan savunma!
GÜNDEMEş katilinden şaşırtan savunma!
Son dakika... UÇAKTA SKANDAL KAVGA! Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi!
GÜNDEMUçak'ta kavga! İkisi de indirildi!
AK Partili Mehmet Özhaseki'den 'kaza' açıklaması
GÜNDEMAK Partili Özhaseki'den kaza sonrası ilk açıklama
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci hakkında iddianame kabul edildi
GÜNDEMFETÖ'ye en yakın isimdi! İstenen ceza belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X