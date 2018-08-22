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Aracına çarptıkları sürücünün otomobilini böyle gasp ettiler

Beylikdüzü'nde takip ettikleri bir otomobile arkadan çarparak kaza süsü veren hırsızlar, sürücünün otomobilden inmesini fırsat bilerek otomobili çalıp kaçtı. Hırsızları durdurmak isterken sürüklenen sürücü ölümden döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı.

22.08.2018 - 12:07 | Güncelleme: DHA

Olay geçtiğimiz hafta sabah saat 06:45 sıralarında meydana geldi. Doğan Yaman, otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobil arkadan çarptı. Aracını durdurup aşağı inen Yaman aracı kontrol etmeye başladı. Yaman, aracındaki hasarla ilgili kendisine çarpan şüpheli ile konuşmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada arkadan dolaşan ikinci bir şüpheli Yaman'ın aracına binerek sürücü koltuğuna geçti. Son anda şüpheliyi farkeden Yaman, otomobilin kapısını açmak için hamle yaptı. Aracın içindeki şüpheli hızla kaçtı. Aracını durdurmak isteyen Yaman ise hızla giden otomobile asılınca yerde sürüklendi. Yere düşerek yaralanan Yaman aracının peşinden koşmaya başladı. Arkadan da şüphelilerin kullandığı otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracı gasp edilen sürücü durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüden aldığı ilk bilgilerle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri aracı gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Vücudu ve kollarından yaralanan Yaman, hastaneye giderek tedavi oldu.

"POLİSLERİMİZE GÜVENİYORUM, İNŞALLAH BULACAKLAR ARACIMI"

Yaman, "Sabah 06:45 civarlarında işe gidiyordum ben. Bana çarpan araç önce yanımdan geçti. Daha sonra ben de onun yanından geçtim. Sonrasında beni takip etmiş. Bir anda geldi ve arkadan çarptı bana. Ben indim araçtan. Diğer araca eğilip bakarken, diğer araçtan atlayan birisi öbür taraftan benim araca bindi. Ben de kapıdan sarıldım ama o anda hızlandı; yuvarlandım bende. Gitti yani aracım. Bana vuran araçta aynı istikamette hızla kaçtı oradan. Polislerimize güveniyorum, inşallah bulacaklar aracımı" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ BÖYLE BİR DURUMDA HEYECAN VE PANİK YAPMASINLAR"

Yaman, "Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Böyle bir durumda heyecanlanmasınlar ve panik yapmasınlar. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum bu tuzak yani. Seçilmiş bir yer burası bence. Vatandaşlarımız sakin olsunlar bu durumlarda. Görüntülerde de peşimden geliyor beyaz bir araç. Polislerimize güveniyorum" dedi.

ÜNLÜ PROFESÖRÜN DE AYNI YÖNTEMLE OTOMOBİLİ ÇALINMIŞTI

Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    Dış güçlerin yüzünden bunlar
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