Aracında ölü bulunan şahıs uzman çavuş çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'da otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın uzman çavuş olduğu belirlendi.

Milas ilçesi Akyol Mahalle sınırları içerisinde park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın vücudunda mermi izi bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın Milas'a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu tespit edildi.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda çalışma başlatılırken, Durmuş'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevresinde sakin ve sevilen biri olarak bilindiği öğrenilen Uzman Çavuş Abdulkerim Durmuş'un yarın Ordu'nun İkizce Dumantepe Mahallesi'nde toprağa verilecek.