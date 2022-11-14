Aracından inerken silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, silahlı saldırıya uğrayan İsmail Üçok (47) yaşamını yitirdi.

Olay, Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda meydana geldi. İsmail Üçok, 3 arkadaşıyla çay içmek için otomobille Kırklar Dağı'na çıktı. Grup otomobilden inmek üzereyken, bu sırada arkadan gelen otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

İsmail Üçok, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üçok, kurtarılamadı. İsmail Üçok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis ekipleri, saldırı sırasında Üçok'un yanında bulunan 3 arkadaşını ifadelerine başvurmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü. Polis, olayın ardından Kırklar Dağı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

#video#786636