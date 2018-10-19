SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sarıyer
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Aracını denize itti, taksiye binip gitti

Sarıyer Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredekiler, otomobili önünde video çektiren bir kişinin aracı iterek denize attığını belirtti

19.10.2018 - 18:24 | Güncelleme:

Edinilen bilgilere göre olay 16.00 sıralarında Kireçburnu sahilinde yaşandı. Sahil kenarına gelen genç, arabasını park ederek aşağı indi.

İddiaya göre, bir vatandaştan arabası ile birlikte videosunu çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı.

"VİDEOMU ÇEKER MİSİN DEDİ"

Aracını denize atan gencin fotoğraflarını çeken Tuncer Çanak isimli vatandaş, "Araba park halindeydi. Arkadaş 'videomu çeker misin' dedi. Ben de resim çektirecek zannettim. Önce bir taksi çağırdı. Taksi geldi. Taksi geldikten sonra arabayı boşa aldı. İtti tek başına. Araba denize uçtu. Ondan sonra bize öpücük salladı gitti. Taksiye bindi gitti" diyerek yaşananları anlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı.

Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X