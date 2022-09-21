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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aracını yaktı! İstanbul'da Bıçaklı polis saldırısı: Öldürüldü! - Öne çıkan güncel haberler
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Aracını yaktı! Bıçakla polise saldırdı! Öldürüldü!

İstanbul'da, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Son dakika: Aracını yaktı! İstanbul'da Bıçaklı polis saldırısı: Öldürüldü! - Öne çıkan güncel haberler
Aracını yaktı! Bıçakla polise saldırdı! Öldürüldü!
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DHA

İstanbul Ümraniye'de, iddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları bir otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi.

ARACINI ATEŞE VERDİ

DHA'da yer alan habere göre sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı.

BIÇAKLA POLİSLERE SALDIRDI

Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü.

POLİS ÖNCE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

"POLİSLER YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI"

Çevre esnaflarından Şahin Acı, "Burada ölen kişi aracını yaktı. O ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı.

"BIÇAKLA HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI"

Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. Bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, 'dur yapma' dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken, 'ben bu aracın vergisini ödüyorum' diyordu.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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