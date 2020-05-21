Aracının içinde tüfekle vurulan kadın yaralandı - NİĞDE

AA

Merkez bağlı Fertek Mahallesi'ndeki evinin önünde aracı park eden A.Y. (37),eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen G.Y. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olaydan sonra kaçan G.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerince bölgeye yakında bir yerde yakalandı.