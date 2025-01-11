Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aracıyla otel havuzuna düştü! | Son dakika haberleri

        Aracıyla otel havuzuna düştü!

        Muğla Bodrum'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. İlçede bir sürücü, seyir halindeyken aracıyla bir otelin havuzuna düştü. Saniye saniye kaydedilen olayda, sürücünün pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar görüntüye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracıyla otel havuzuna düştü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir’de yaşayan Devrim Demir (54), iş görüşmesi için geldiği Bodrum’da aracıyla otel havuzuna düştü.

        İHA'nın haberine göre olay, 27 Aralık’ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. Aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü.

        PENCEREDEN ÇIKTI, YÜZEREK KURTULDU

        Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir’in aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sırasında yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı öne sürüldü.

        Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir’in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları