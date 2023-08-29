Araçla önünü kesen genci sırtından vurdu

Araçla önünü kesen genci tartışmada sırtından vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi, seyir halindeki H.K.'nin önünü kesip tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından tabanca ile vurulan S.Ü. ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da H.K. (21), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu

Olay, Sandıklı ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. aracı ile, seyir halindeki S.Ü.'nün (28) aracının önünü kesti. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanındaki tabanca ile H.K'ye ateş açtı.

Sırtından vurulan H.K., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan H.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları inceleme sonrası S.Ü. ile birlikte K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü.'yü (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.