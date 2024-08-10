Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar: 2 yaralı

Antalya'daki olay, dün gece Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2207 sokak üzerinde meydana geldi. Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov ve arkadaşı Mehmet Ak, restoran işletmecisi Diren Aygün'ün kullandığı araçla yola çıktı.

Seyir halindeyken başka bir aracın kendilerini takip ettiğini fark eden Muradov durumu Aygün’e söyledi. Bunun üzerine aracı durduran Diren Aygün beraberindeki Mehmet Ak ve Bahtiyar Muradov ile kendilerini takip eden aracın yanına gitti. Yapılan görüşmenin ardından 3 arkadaş tekrar araca binerek diğer aracı takibe başladı. Bir süre sonra Muradov, Ak ve Diren’in bulunduğu araca diğer araçtan tabancayla ateş açıldı. Diren Aygün ve Mehmet Ak’ın bacaklarından vurularak yaralandığı saldırıda Bahtiyar Muradov ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.