Araçlardan izlenebilen açık hava sirki kuruldu - TAHRAN

AA

Günlük can kaybının 200'ün üstüne çıktığı ve vaka sayılarının 2 bin 500'ün altına düşmediği İran'da, Kurban Bayramı öncesi sirk gösterisi sunuldu.Tahran Büyükşehir Belediyesi'nin, başkentin sembol yapıtlarından Milad Kulesi'nde düzenlediği sirk gösterisinde 10 ülkeden göstericiler katıldı.Koronavirüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar sirk gösterisini arabalarından izledi. Vatandaşların rahat izleyebilmeleri için araçların park edeceği yerler önceden ayarlandı.İran'da vaka ve ölüm oranlarının artması üzerine hükümet bir dizi önlemi yeniden hayata geçirmiş ve 5 Temmuz'da maske kullanımını kapalı alanlarla iş yerlerinde zorunlu hale getirmişti. Ardından 18 Temmuz'da başkent Tahran'da zorunlu olmayan iş yerlerinin bir hafta süreyle kapatılması kararı alındı. Vakaların düşmemesi nedeniyle Tahran'daki kapatma kararı bir hafta daha uzatıldı.Bu arada aynı gün ülke genelinde konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.