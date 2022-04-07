Araçların saşi numaralarını değiştirip piyasaya süren çeteye operasyon 0:00 / 0:00

İHA

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçların saşi numaralarını "change" yöntemiyle başka araçlarla değiştirip organize bir şekilde piyasaya sürenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda, E.Ş, M.B, A.Ş. ve Ö.Ş. iş yerlerinde suçüstü yakalandı.

AA'nın haberine göre; operasyonda 8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı, 4 şasi numarası kesilmiş hurda otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.