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Aracını yanlış park eden sürücülere diğer sürücülerin tepkisi çok ağır olabiliyor. Kimi çalışanını kızdırdığı için, kimi de hatalı parktan dolayı acımasız cezalara maruz kalabiliyorlar. Öte yandan bu karede görüldüğü gibi şehri güzelleştirmek için yapılan sıra dışı tasarımlar bile ceza almaktan kurtulamıyor. İşte 'yanlış yere' park edenlere verilen en kötü cezalar...