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Araçlarını yanlış park edenlerin cezası ağır oldu!

Giriş: 20.02.2019 - 10:50 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kimi çalışanını kızdırdığı için, kimi de hatalı parktan dolayı bu cezalara maruz kaldılar! İşte hiçbir suçun karşılıksız kalmayacağını kanıtlayan birbirinden kötü cezalar...

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    Aracını yanlış park eden sürücülere diğer sürücülerin tepkisi çok ağır olabiliyor. Kimi çalışanını kızdırdığı için, kimi de hatalı parktan dolayı acımasız cezalara maruz kalabiliyorlar. Öte yandan bu karede görüldüğü gibi şehri güzelleştirmek için yapılan sıra dışı tasarımlar bile ceza almaktan kurtulamıyor. İşte 'yanlış yere' park edenlere verilen en kötü cezalar...

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