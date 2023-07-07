Araçta yarı çıplak halde ölü bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah erken saatlerde bölgedeki tarlara çalışmaya giden tarım işçileri, yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın içinde yarı çıplak halde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.

Yolcu koltuğunda oturan kişinin tepki vermemesi üzerine tarım işçileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye ulaşması ve ilk incelemelerin yapılmasının ardından cansız bedenin, evli ve 2 çocuk babası Ali Sert'e ait olduğu belirlendi. Sert'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç içinde ve bölgede detaylı bir şekilde inceleme yapan ekipler, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı. Ali Sert'in cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.