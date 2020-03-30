Arakan Rohingya Birliğinden Arakanlı Müslüman mültecileri

AA

ARU, ERC ve USCMO tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Arakanlı Müslüman mültecilerin yeni tip koronavirüs salgını karşısındaki savunmasız durumlarından endişe duyulduğu kaydedildi.

Hindistan ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin ve Arakan'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kamplarının dünyanın en kalabalık kamplarından olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık hizmetlerinin son derece yetersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Arakan’daki 600 bin Arakanlı Müslümanın, sağlık ve diğer temel hizmetlere ulaşamadıkları ve Myanmar hükümetinin kısıtlamaları nedeniyle koronavirüs tehdidine karşı savunmasız oldukları vurgulandı.

Myanmar hükümetinin Arakan'daki Budistlere sağlık hizmeti sağladığı aktarılan açıklamada, hükümetin, Arakanlı Müslümanlara yardım etmediği belirtildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlar için koronavirüs tehdidine karşı online sağlık eğitimin çok önemli olduğu ve bazı bölgelerdeki internet kesintilerinin durumu olumsuz etkilediği hatırlatıldı.

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası kurumlardan harekete geçmeleri istenen açıklamada, "ARU, ERC ve USCMO, uluslararası toplumu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki Arakanlı Müslüman mültecileri küresel yeni tip koronavirüs salgınından korumak için acil olarak hükümet organlarını, tıp ve sağlık hizmeti sunan kurumları seferber etmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.