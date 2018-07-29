Trabzon'un Araklı İlçesi'ndeki Küçükdere Çayı'nda balık ölümleri yaşandığı iddia edildi. Çocukların da serinlemek için girdiği derede 10 gündür ölmüş balıkların görüldüğünü söyleyen Cemal Demirtürk, "Martılardan huylanıp dereye girdiğimde bu manzarayla karşılaştım" dedi.

Trabzon'un Araklı ile Sürmene ilçelerinin arasından geçen Küçükdere Çayı'nda bir çevre katliamı yaşandığı iddia edildi. HABERTURK.COM takipçisi Cemal Demirtürk tarafından paylaşılan video görüntülerinde farklı cinslerde birçok balığın dere yatağında cansız biçimde yattığı yer aldı.

Bıyıklı, Sazan, Tikbıyık, Kalbaç türlerinin yanısıra yavrulamak için dereye çıkan Somon balıklarının da öldüğünü ileri süren Demirtürk, "Bu bölgede sıkça Martılar uçmaz. Ben martıların dere üzerinde uçmaya başlamasının ardından huylanıp on gün kadar önce dereye girip gezmeye başladım. Sonra da karşıma bu manzara çıktı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DEREDE YÜZÜYOR'

Durumu Milli Parklar'a da bildirdiğini anlatan Demirtürk, "Geçen on günlük zamanda deredeki balıklar çürüme aşamasına geldi. Ben Araklı'da derenin kenarında oturuyorum. Yaz günü, havalar çok sıcak ve çocuklarımız serinlemek için bu dereye giriyor. Yetkililerin en kısa zamanda inceleme ve soruşturma yapıp bize bilgi vermelerini bekliyoruz. Bu balıkları bir zehir öldürmüşse o zehir, çocuklarımıza da zarar verir" diye konuştu.

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