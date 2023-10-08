Aralarında 46 yaş olan çift gelen tüm eleştirilere rağmen mutlu olmayı seçiyor
76 yaşındaki Eduardo ile 30 yaşındaki Elina, aralarındaki yaş farkından dolayı birçok insanla mücadele etmek zorunda kaldı. Eduardo'nun çevresi, Elina'nın 'servet avcısı' olduğunu düşünse de çift, her şeye rağmen mutlu olmayı seçti.
Aşkın sınırları her zaman tartışma konusu olmuştur. Buna bir örnek olarak 76 yaşındaki Arjantinli emlak geliştiricisi Eduardo Francisco Costantini ile 30 yaşındaki manken Elina Fernandez'i verebiliriz.
Çiftin arasında 46 yaş var ve çevresi bu yaş farkına karşı biraz şüpheci yaklaşıyor. Eduardo'nun yakın çevresinde Elina'nın onunla 1,2 milyar dolarlık mirası için evlendiğini düşünenler var.
Ancak çift, söylentilere pek kulak asmadı ve tanışmalarından 9 ay sonra bir otelde hayatlarını birleştirdi.
Elina, eşini 'hayatımın aşkı' diye tanımlıyor. Eduardo da aynı şekilde her daim eşinden övgü ile bahsediyor ayrıca kariyerindeki başarılarından dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtiyor.
Düğünlerinin ardından bir dergiye verdiği röportajda Elina, ilişkilerine dair şunu söyledi: İnsanlar duygularımızın ne kadar saf olduğunu bilmeden bizi sosyal medyada eleştiriyorlar. Üstelik benim yaşlı bir ruhum var, onun da genç bir ruhu var. İkimiz arasında en fazla enerjiye sahip olan Eduardo ve ona yetişmek zor.
Sosyal medyadan gelen tüm eleştirilere rağmen mutlu olmayı seçen çift, sık sık seyahat ediyor. Elina, Instagram hesabından eşiyle yaşadığı tüm maceraları paylaşıyor.