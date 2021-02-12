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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,3, otomotiv yakıtı satışları %1,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4.2 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,2, otomotiv yakıtı satışları %4,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 15.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,1, otomotiv yakıtı satışları %2,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2.7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,3, otomotiv yakıtı satışları %0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,7 arttı.