Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Aralık 2020 dönemi perakende satış endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Aralık 2020 dönemi perakende satış endeksini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4.2 azaldı

Aralık 2020 dönemi perakende satış endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,3, otomotiv yakıtı satışları %1,1 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 4.2 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,2, otomotiv yakıtı satışları %4,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 15.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,1, otomotiv yakıtı satışları %2,7 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 2.7 AZALDI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,3, otomotiv yakıtı satışları %0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,7 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar neden düşüyor? Son dakika: Ters dolarizasyon sinyali mi?
İŞ-YAŞAMTers dolarizasyon sinyali mi?
Aralık 2020 dönemi sanayi üretim verisi açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayi üretimi aralıkta arttı
InnowayRG ve Vestel’den koronavirüs kalkanı
İŞ-YAŞAMKoronavirüs 'kalkan' geliştirdiler
TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret
İŞ-YAŞAMTCMB'nin son durağı TÜSİAD oldu
SON DAKİKA! 2021'de yeni istihdam planı: Yüzde 44!
İŞ-YAŞAM2021'de yeni istihdam planı yüzde 44 oldu
Son dakika! Faizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme - Haberler
İŞ-YAŞAMFaizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme
Bakan Pakdemirli: Meteorolojik veriler TOGG'a rota boyunca anlık iletilecek
İŞ-YAŞAMYerli otodan 'meteoroloji' imzası
Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı
İŞ-YAŞAMDestek başvuru onay sayısı belli oldu
Sasa’dan dev cari açık hamlesi
İŞ-YAŞAMSasa’dan dev cari açık hamlesi
Air Namibia borçlarını ödeyemeyince tüm operasyonları durdurdu
İŞ-YAŞAMAfrikalı havayolu şirketi operasyonları durdurdu