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Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! İşte TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih

Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından son 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,04 olarak belirlenmişti. Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenti anketi yayınlandı. İşte, 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları beklentisi...

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  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Yeni yıla girilmesinin ardından gözler, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,88 oranında arttığını açıklarken son 5 aylık enflasyon artış oranı ise %14,04 olarak belirlendi. "TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" araştırmaları hız kazanırken Bloomberg HT Araştırma Birimi ve AA Finans tarafından yapılan anketlerin sonucunda Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, 2022 Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi ve enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirldi. 
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

    Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre  yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

    Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

    Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

    Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

    Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

    Kasım ayı enflasyonu 3,51
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 67!

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

    Ankete göre, 15 kurumun medyan beklentisi Aralık ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 67 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

    Kasım ayı Bloomberg HT Araştırma anketine göre 17 kurum yıl sonunda enflasyonun yüzde 68,60 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

    Ankette Aralık ayına ilişkin enflasyon için en düşük beklenti aylık yüzde 1,4, en yüksek beklenti yüzde 4,1 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 69,1, en düşük yüzde 64,6 seviyesinde gerçekleşti.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Ankete katılan 11 kurumun medyan beklentisi 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 44,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

    Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    MERKEZ BANKASI PİYASALARA KATILIMCI ANKETİ AÇIKLANDI

    Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi.
  • Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK 2022 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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