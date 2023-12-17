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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta belli olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın ilk haftası paylaşmaya devam ediyor. Bilindiği gibi emekli ve memur maaş zamları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak açıklandı. İşte TÜİK ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 00:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:34
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        Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında. Aralık ayının sona ermesinin ardından Ocak ayının ilk haftası açıklanacak enflasyon oranları, TÜİK tarafından duyurulacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, "Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta belli olacak?" İşte detaylar...

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        ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

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        KASIM ENFLASYON RAKAMLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

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        TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

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        Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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