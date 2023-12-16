Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın ilk haftası paylaşmaya devam ediyor. Bilindiği gibi emekli ve memur maaş zamları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak açıklandı. İşte TÜİK ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında. Aralık ayının sona ermesinin ardından Ocak ayının ilk haftası açıklanacak enflasyon oranları, TÜİK tarafından duyurulacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, "Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...
ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.