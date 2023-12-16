Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında. Aralık ayının sona ermesinin ardından Ocak ayının ilk haftası açıklanacak enflasyon oranları, TÜİK tarafından duyurulacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, "Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...