Aralık ayı kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanacak. Yani kira kontratını Aralık ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Kasım ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre belli olacak.