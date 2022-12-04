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Aralık ayı kira artış oranı belli oluyor! Gözler enflasyon verilerinde

Aralık ayı kira artış oranı Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Bilindiği üzere kira artış oranı kontratın yenileceği aydan bir önceki ayın 12 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Ancak yeni düzenlemeyle kira artış oranında 1 Temmuz 2023'e kadar üst limit sınırı uygulanıyor. Gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde...

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  • ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | 2022 Aralık ayı kira artış belli oluyor! Gözler Kasım ayı kira artış oranında

    Aralık ayı kira artış oranı bilindiği üzere kira kontratının yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanacak. Yani kira kontratını Aralık ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Kasım ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre belli olacak. 
  • ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | 2022 Aralık ayı kira artış belli oluyor! Gözler Kasım ayı kira artış oranında

    ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 

    Aralık ayı kira artış oranı normal şartlarda Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

    2022 Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 54,69 olarak kaydedildi. Normal şartlarda  kira artış oranının üst sınırının da Eylül ayında yüzde 54,69 olması gerekiyordu.
  • ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | 2022 Aralık ayı kira artış belli oluyor! Gözler Kasım ayı kira artış oranında

    Ancak kira artış oranıyla ilgili getirilen kısıtlama nedeniyle 12 aylık enflasyon oranının yüzde 25'in üzerinde olması halinde kira zammı yüzde 25'te sınırlandırılıyor. 
  • ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | 2022 Aralık ayı kira artış belli oluyor! Gözler Kasım ayı kira artış oranında

    Ekim ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması 65,26 yani yüzde 25'in üzerinde olduğu için kira artış oranı Kasım ayında da yüzde 25 olacak.

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