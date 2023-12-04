Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2023 Aralık ayı iş yeri kira artış oranı
Aralık ayı kira artış oranı bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netleşecek. Konut kira artış oranında yüzde 25 sınırı devam ediyor. Ancak iş yerlerinde kira artış oranı 12 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. İşte 2023 Aralık ayı iş yeri kira artış oranı...
Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere kira artış oranı bir önceki ayın enflasyon artış oranına göre belirlenecek. Kasım ayı enflasyon oranı bugün açıklanacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Kasyım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 4 Aralık yani bugün açıklanacak. Verilerin açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı belli olmuş olacak.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI
Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.