Aralık ayında ne yenir? Aralık ayında yiyebileceğiniz sebze, meyve ve balık ürünleri listesi

Aralık ayında ne yenir? Aralık ayında yiyebileceğiniz sebze, meyve ve balık ürünleri listesi

Mevsimine göre taze ürünler tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda işlenmiş hazır gıdalardan da uzak durmanızı sağlar. İşte Aralık ayında tüketebileceğiniz besinler...

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ARALIK AYI SEBZELER

Pancar: Besin değeri yüksek bir sebze olan pancarın içerisinde A,B,C,E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda potasum, magnezyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da yüksektir.

Havuç: A,B,C ve K vitamin açısından yüksek olan havuç, potasyum, magnezyum, demir, beta karoten ve folat mineralleri bakımından zengindir.

Karnabahar: Antioksidanlar bakımından zengin olan karnabahar kanser riskine karşı koruyucu özellikler içerir.

Yer elması: Tatlı patates olarak da bilinen yer alması kış aylarında yetişir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirimi düzenler.

Şalgam: Şalgamın içerisinde bulunan antioksidanlar kanser riskine karşı koruyucu etki gösterir. Aynı zamanda içerisinde bulunan yüksek C vitamini bağışıklık sistemini destekler.

Lahana: Sindirim sistemini düzenleyen lahana, kalp sağlığına karşı da koruyucu olan potasyum içerir.

Brokoli: Kanser riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler.

Kereviz: Kolesterolü düşürür ve kalp ile damar sağlığına destek verir.

Pırasa: Sindirim sistemini düzenleyen pırasa aynı zamanda diş ve kemik sağlığını da destekler.

Kırmızı turp: Lif bakımından zengin olan kırmızı turp, sindirim sistemini düzenlerken kolesterolün düşmesine de yardımcı olur.

Pazı: Sindirim sistemini düzenleyen pazı, C vitamini açısından da zengindir.

Ispanak: A, C, K ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve folik asit gibi mineraller bakımından zengindir.

Brüksel lahanası: Brüksel lahanası, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.