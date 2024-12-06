Aralık ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşını üç yıl boyunca banka üzerinden alan emeklilere, maaş tutarına göre nakit promosyon veriliyor. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, 2024 Aralık emekli banka promosyonları...