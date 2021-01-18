ARALIKSIZ 10 gündür hapşırıyor! Ne yemek yiyebiliyor ne de uyuyabiliyor - Haberler

Aralıksız 10 gündür hapşırıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Batman’da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, 10 gündür durmadan hapşırıyor. Gittikleri hastanede teşhis konulamayan Yağmur'un ailesi, tedavi için yetkililerden yardım istedi.

HER ŞEY BURUN KAŞINTISIYLA BAŞLADI

Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, tedavi olmak istiyor. Çaprak, 10 gün önce yaşadığı burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı.

Ailesi tarafından Batman'da hastaneye götürülen Çaprak, Diyarbakır'a yönlendirildi. Diyarbakır'da başvurdukları hastanede psikiyatri servisine sevk edilen Çaprak, uygulanan ilaç tedavisinden de sonuç alamadı.

"KONUŞAMIYORUM"

10 gündür bu sıkıntıyı yaşadığını belirten Çaprak, "Hapşırdığım için konuşamıyorum. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Çaprak, kızını tedavi olması için hastanelere götürdüğünü ancak herhangi bir tanı konulamadığını belirtti.

"NE UYUYABİLİYOR NE DE YEMEK YİYEBİLİYOR"

Çaprak, "Kızım ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Kızımın hayatı zindan oldu. Biz de onunla perişan oluyoruz. Bir çare istiyoruz" diye konuştu.

Anne Songül Çaprak da ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, kızının daha önce hiçbir hastalığının olmadığını belirtti.