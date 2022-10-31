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Arama çalışmalarına katılan Mustafa canlı yayında!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 519. bölümünde; Nermin Hanım'ın oğlu Mustafa, 6 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Silifkeli Mustafa'nın arama çalışmalarına katılan Mustafa canlı yayına geldi.

Arama çalışmalarına katılan Mustafa canlı yayında!

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