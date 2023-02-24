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Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

Deprem bölgesinde enkazdan 3 kişinin kurtarılmasını sağlayan ve çalışmalarda ayağından yaralanan Belçika çoban köpeği Vira tedavisi tamamlandıktan sonra yavrularıyla buluştu

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AA
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ASAM) bünyesindeki arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da AFAD ile koordineli çalışma başlattı.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Arama çalışmalarında derneğin eğitimli arama kurtarma köpekleri Vira, Pan ve Zehir de yer aldı. Vira isimli Belçika çoban pöpeği canlı tespiti yaptığı sırada ayağından yaralandı. İlk müdahalesi deprem bölgesinde yapılan Vira, tedavi için Ankara'ya getirildi.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Ankara'da tedavisi tamamlanan Vira, eğitmeni eşliğinde yavruları ile buluştu.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    AFET BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMA NASIL YAPILIYOR?

    Dernek bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinin eğitmeni Kazım Ünal, Vira'nın Antakya'da 1, Samandağ'da 2 olmak üzere 3 kişinin kurtarılmasına katkı sunduğunu söyledi.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Arama kurtarma köpeklerinin bu afetteki müdahalesinin önemini vurgulayan Ünal, "Normalde bizim enkazı kontrol etmemiz gerekir. Köpeğimizin yaralanmaması için cam kırığı, fayans kırığı gibi kendisine zarar verebilecek şeyleri görüp onları ortadan kaldırıp o şekilde aramaya başlamamız gerekir ama böyle bir olayda, böyle bir yoğunlukta bunu yapma imkanımız olmadı" diye konuştu.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Ünal, dernekteki parkurda, Vira'yı yönlendirerek afet bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    KURTARMA EKİBİ 30 AFETZEDEYİ ENKAZDAN CANLI ÇIKARDI

    Arama kurtarma ekibinde Arapça tercüman olarak görev yapan Muhammed Nalbantlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sabah saatlerinde yola çıkarak Hatay'a ulaştıklarını ve çalışma başlattıklarını belirtti.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Yaklaşık 20 kişilik bir ekiple afet bölgesine gittiklerini kaydeden Nalbantlı, "Hemen yola çıktık, akşam vardığımızda AFAD ile koordineli şekilde bize adres verildi. Daha sonra biz adrese gittik, tam olarak bizim SGDD ASAM arama kurtarma ekibi 30 kişiyi enkaz altından çıkardı" dedi.

     
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

    Nalbantlı, göçmen ve sığınmacıların deprem bölgesinde iletişim ve haberleşmede yaşadıkları sorunun çözümüne de katkı sağladıklarını söyledi.
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
  • Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu

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