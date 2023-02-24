Arama kurtarma köpeklerinin bu afetteki müdahalesinin önemini vurgulayan Ünal, "Normalde bizim enkazı kontrol etmemiz gerekir. Köpeğimizin yaralanmaması için cam kırığı, fayans kırığı gibi kendisine zarar verebilecek şeyleri görüp onları ortadan kaldırıp o şekilde aramaya başlamamız gerekir ama böyle bir olayda, böyle bir yoğunlukta bunu yapma imkanımız olmadı" diye konuştu.