Arama kurtarmanın gizli kahramanları:

AA

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin yer aldığı çalışmalarda adeta zamanla yarışıldı.

Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstlendi. AFAD İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpekler, bu sürede bina enkazlarında durmaksızın çalıştı.Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yuvalarına dönen 5 köpek, burada eğitmenleriyle çalışmalarına devam ediyor.

- Sıkı eğitimlerden geçiyor

Arama kurtarma köpekleri, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini belirlemek için çalışıyor.Her birinin eğitmeni farklı olan bu köpekler, AFAD arama kurtarma uzmanı ile ekip halinde hareket ediyor. AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler uygulanıyor. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday olarak seçiliyor ve İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde eğitime alınıyor.

Aday köpekler, burada "temel itaat", "temel beceri", "ileri itaat", "ileri beceri" gibi yoğun bir eğitimden geçiyor. Köpekler bunların yanı sıra iz sürme, arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçiyor.Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpek, eğitmeni ile birlikte sınava tabi tutuluyor. Başarılı olması halinde ise AFAD teşkilatının bir üyesi oluyor.

- Eğitmenleriyle aralarında özel bağ var

Eğitmenler, köpeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor. İkili arasında kurulan iletişim ise görenleri şaşırtıyor.AFAD personeli Ali Riza Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylık olan labrador cinsi köpeği "Mischa" ile 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Şu an arama eğitimi başlangıç aşamasında. Temel itaat eğitimleri devam ediyor. Sonrasında itaat, yönlendirme, çeviklik gibi ve tabii ki enkaz altında canlı insan arama eğitimleri aşamasına geçeceğiz. Çalışmalarımızın sonunda iyi bir arama köpeği olacağından eminim." dedi.

Sadettin Aslanbek ise köpeği Athos ile 4 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek, "Hayatıma girdiği andan itibaren, stresli ömrümün stres savarı, yarı yolda bırakmayan yol arkadaşı ve bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim." ifadelerini kullandı.Gürsu Erkandır da Şans adını verdiği ve iz takipte uzmanlaşan 6 yaşındaki köpeğiyle çok özel bağlarının bulunduğunu aktardı.

Erkandır, "Aile dostumuz, evin altını üstüne getirdiği için ne yapacağını bilemediğini belirterek köpeği bana hibe etti. Köpeğimle aramda çok özel bir bağ var. Kulübesinden çıktığı andan itibaren gözlerini asla benden ayırmaz ama iz takibine başladığında da asla bana bakmaz. Onun bendeki yeri çok ayrı." şeklinde konuştu.