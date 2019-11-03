Aramco: Suudi Arabistan, milli petrol şirketinin halka arzını onayladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Aramco: Suudi Arabistan, milli petrol şirketinin halka arzını onayladı

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzını onayladı. Aramco'nun piyasa değerinin 1,5 trilyon dolardan fazla olduğu sanılıyor. İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 1'inin ya da 2'sinin halka açılması bekleniyor.

Aramco: Suudi Arabistan, milli petrol şirketinin halka arzını onayladı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Aramco'ya ait bir petrol tesisi

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzını onayladı.

Aramco'nun piyasa değerinin yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Şirketle ilgili süreç, dünyanın bugüne kadarki en büyük halka arzı olabilir.

İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 1'inin ya da 2'sinin halka açılması bekleniyor.

Aramco'nun mali tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapor da 10 Kasım'da yayımlanacak.

Böylece yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, Aralık ayında da Aramco hisselerinin piyasalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

1933'te kurulan Aramco, 1973-1980 yılları arasında kademeli olarak tamamen Suudi Arabistan'ın kontrolüne geçmişti.

Şirketin 2019 yılının ilk yarısındaki net kârı 46 milyar 900 milyon dolar.

Aynı dönemde dünyanın piyasa değer en yüksek şirketi Apple 21 milyar 600 milyon dolar, dünyanın halen hisseleri piyasada işlem gören en büyük petrol şirketi Exxon Mobil ise 5 milyar 500 milyon dolar kâr etmişlerdi.

Vizyon 2030

Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıkladığı ve Vizyon 2030 adını verdiği ekonomik reform programının en önemli ayaklarından biriydi.

Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de düzenlenen saldırılar sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıları, Yemen'deki isyancı Şii Husiler üstlenmişlerdi.

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı.

Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırılar nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5 milyon 700 bin varil kesinti olduğu açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa gelecekte yine üye olur
BBCJohnson'dan özür
Yeni Delhi 'dev bir gaz odasına' dönüştü: Okullar tatil edildi, milyonlarca gaz maskesi dağıtıldı
BBCYeni Delhi 'dev bir gaz odasına' dönüştü: Okullar ...
Banksy: Ünlü sokak sanatçısını çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğraflar yayımlandı
BBCBanksy: Ünlü sokak sanatçısını çalışırken gösterdiği ...
Almanya'nın Dresden kentinde "Nazi olağanüstü hâli" ilan edildi
BBCAlmanya'nın Dresden kentinde "Nazi olağanüstü hâli" ...
Google'ın Kanada'da kurmak istediği akıllı kente yeşil ışık
BBCGoogle'ın Kanada'da kurmak istediği akıllı kente ...
Ortadoğu'da yeni bir Arap Baharı mı başlıyor?
BBCOrtadoğu'da yeni bir Arap Baharı mı başlıyor?
Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı
BBCAcı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık ...
Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 35 milyon galaksi incelenecek
BBCKaranlık enerjinin gizemini çözmek için 35 milyon ...
18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren dedeye dava
BBC18 aylık torununu geminin 11’inci katından düşüren ...
Game of Thrones: Yeni dizi projesi HBO tarafından 'iptal edildi'
BBCGame of Thrones: Yeni dizi projesi HBO tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X