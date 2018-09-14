Arameiska-Syrianska - Nyköpings BIS maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Arameiska-Syrianska, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Nyköpings BIS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Arameiska-Syrianska 16 puanla 15. sırada, Nyköpings BIS 23 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Nyköpings BIS son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arameiska-Syrianska kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nyköpings BIS sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Arameiska-Syrianska son haftadaki Enskede IK müsabasında 3-2 yenildi.

Nyköpings BIS ise Assyriska karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Arameiska-Syrianska, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 29 gol yedi.

Nyköpings BIS, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nyköpings BIS 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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