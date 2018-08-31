Arameiska-Syrianska - Sandvikens IF düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Arameiska-Syrianska, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Sandvikens IF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Arameiska-Syrianska 14 puanla 15. sırada, Sandvikens IF 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Arameiska-Syrianska kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sandvikens IF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arameiska-Syrianska önceki hafta Enskede IK mücadelesinde 3-2 yenildi.

Sandvikens IF, Vasteras SK FK karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Arameiska-Syrianska, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 27 gol yedi.

Sandvikens IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sandvikens IF, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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